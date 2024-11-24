الأحد 24 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

250 عملية إطلاق صواريخ من ‎لبنان باتجاه شمال إسرائيل منذ منتصف الليل

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

قالت القناة ١٤ العبرية، اليوم الأحد إنه تم تنفيذ 250 عملية إطلاق لصواريخ من ‎لبنان باتجاه شمال إسرائيل منذ منتصف الليل.

 

إصابة 10 إسرائيليين في نهاريا وحيفا

وذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أن 10 إسرائيليين أصيبوا في نهاريا وحيفا وبيتاح تكفا إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

كما أفادت القناة 13 الإسرائيلية باندلاع حرائق في مواقع بنهاريا وحيفا إثر إصابات مباشرة بصواريخ أطلقت من لبنان.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن إسرائيل تعرضت  لهجوم صاروخي كبير من لبنان خلف دمارًا في عدة مدن منها تل أبيب وحيفا. 

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