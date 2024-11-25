جيش الاحتلال يستهدف مركز قيادة تابع لحزب الله وسط بيروت

قالت إسرائيل، اليوم الإثنين، لوكالة فرانس برس إن الغارة التي شنتها طائراتها على منطقة البسطة في وسط بيروت استهدفت مركز قيادة تابعا لحزب الله.

ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي على استفسارات وكالة فرانس برس في بيان مقتضب جاء فيه "قصف جيش الاحتلال مركز قيادة لحزب الله".

وأسفرت الغارة العنيفة عن استشهاد 29 شخصا على الأقل وإصابة 67 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية.

وأعلن حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الإثنين، أنه استهدف برشقة صاروخية تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مثلث دير ميماس كفركلا جنوبي لبنان.

حزب الله يستهدف تجمعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عددًا كبيرًا من المجالس البلدية شمال إسرائيل أعلنت تعليق الدراسة بعد تصعيد القصف بين حزب الله وجيش الاحتلال أمس.

وقصف حزب الله عدة مدن ومستوطنات في إسرائيل أمس الأحد حيث أطلق 350 صاروخًا تسببت بدمار كبير في المناطق التي استهدفتها، وأدخلت قرابة 4 ملايين إسرائيلي الملاجئ.

وذكرت تقارير إعلامية، أن إسرائيل تعرضت لهجوم صاروخي كبير من لبنان خلف دمارًا في عدة مدن منها تل أبيب وحيفا.

هجوم صاروخي من لبنان على إسرائيل

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن حركة الطيران في مطار "بن جوريون" شرق تل أبيب، توقفت اليوم.

وأوضحت هيئة البث أن توقف حركة الملاحة الجوية جاءت على إثر إطلاق الصواريخ الكثيف من لبنان على إسرائيل، بينما انطلقت صفارات الإنذار دون توقف في مناطق واسعة من إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وقبل وقت سابق قال حزب الله، في بيان إنه شن هجومًا بطائرات مسيرة انقضاضية على قاعدة أسدود البحرية في جنوب إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الاشتباكات في أكتوبر 2023.

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