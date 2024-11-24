حزب الله يقصف قاعدة بحرية جنوبي إسرائيل للمرة الأولى

قال حزب الله، في بيان اليوم الأحد، إنه شن هجومًا بطائرات مسيرة انقضاضية على قاعدة أسدود البحرية في جنوب إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الاشتباكات في أكتوبر 2023.

هجوما بطائرات مسيرة انقضاضية على قاعدة أسدود البحرية

وأعلن حزب الله أيضا أنه قصف هدفًا عسكريًّا في مدينة تل أبيب، وذلك غداة غارة اسرائيلية عنيفة على وسط العاصمة اللبنانية بيروت أودت بحياة 20 شخصًا على الأقلّ.

وقال حزب الله في بيان إن مقاتليه شنوا صباح الأحد "للمرة الأولى، هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية، على قاعدة أسدود البحرية" التي تبعد 150 كيلومترًا عن الحدود مع لبنان.

وأعلن الحزب، في بيان آخر، شن "عملية مركبة" صباح الأحد كذلك على "هدف عسكري في مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية، وسربٍ من المُسيرات الانقضاضية".

استهدف قاعدة بلماخيم الجوية جنوبي مدينة تل أبيب برشقة صاروخية

وقال إنه استهدف قاعدة بلماخيم الجوية جنوبي مدينة تل أبيب برشقة صاروخية نوعية، مشيرا إلى أنها تعتبر قاعدة أساسية لسلاح الجو الإسرائيلي وتحتوي على أسراب من الطائرات غير المأهولة المسيرات والمروحيات العسكرية، إضافة إلى مركز أبحاث عسكري، ومنظومة حيتس للدفاع الجويّ والصاروخي.

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