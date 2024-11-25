الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن ارتفاعًا في الأسواق اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024؛ بلغ نحو جنيهين في الكيلو؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.  

<span style=
أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق

 وتستعرض «فيتو»  سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب  سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.  

<span style=
أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 68 إلى 69 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.  

 

<span style=
أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 79 جنيهًا إلى 80 جنيهًا. 

<span style=
أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن  أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 82.9 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 72 جنيهًا إلى 98 جنيهًا للكيلو للمستهلك. 

<span style=
أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 116.6 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 80 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

<span style=
أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وعن أسعار الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالأتي:

  1. بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 95 جنيهًا.
  2. بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 155 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 275 جنيهًا.
  4. بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 125 جنيهًا.
  5. بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.
  6. بلغ سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 250 جنيهًا.
  7. بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 150 جنيهًا.
<span style=
أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

  1. بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  2. بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 140 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 290 جنيهًا.
  4. بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 182 جنيهًا.
  5. بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 260 جنيهًا.
  6. بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 120 جنيهًا.
txt

رئيس شعبة الدواجن: انخفاض حاد في أسعار البيض بسبب التركي (فيديو)

txt

وزير الزراعة يجتمع بمنتجي الدواجن لبحث الاستفادة من القروض الميسرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الدواجن سعر الدواجن اسعار الفراخ البيضاء سعر الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ سعر الفراخ اسعار الفراخ بورصة الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن اسعار الدواجن اليوم سعر الدواجن اليوم موقع فيتو فيتو

مواد متعلقة

أسعار الدواجن اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء بالأسواق

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024

أسعار الدواجن تواصل الانخفاض اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 أغسطس 2024

أسعار الدواجن اليوم السبت 10 أغسطس 2024

أسعار الدواجن اليوم، الفراخ البيضاء تواصل الانخفاض بالأسواق

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد 4 أغسطس 2024

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت 3 أغسطس 2024

الأكثر قراءة

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

"لا يعرف القراءة والكتابة"، دفاع سعد الصغير يطالب ببراءته من تهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

البلدي يتراجع 10 جنيهات، أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق

محمد صلاح يعلنها: "أنا محبط من ليفربول وبقائي ليس بيدي"

زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق

إيداع سعد الصغير بقفص الاتهام لمحاكمته في قضية تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

ارتباك في سد النهضة، خبير موارد مائية يكشف قلة المياه الواردة لمصر من إثيوبيا

منوعات

المزيد

إحباط محاولة أم لبيع طفلتها مقابل 80 ألف دولار

هدمت منازل وأسقطت أعمدة الكهرباء والأشجار، عاصفة قوية تضرب 5 ولايات في تركيا (فيديو)

الصين تطلق قمرين اصطناعيين جديدين إلى الفضاء (فيديو)

صانع محتوى يرسل لرونالدو هدية الـ 50 مليون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

بعد واقعة تهديد أحمد سيد زيزو بالقتل.. كيف تتعامل مع الجريمة الإلكترونية وطرق الاستعلام عنها؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (2 – 3)

الشعراوي يروي كيف بدأت قصة النبي إبراهيم مع تحطيم أصنام قومه (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية