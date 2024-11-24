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أخبار مصر

وزير الزراعة يجتمع بمنتجي الدواجن لبحث الاستفادة من القروض الميسرة

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فيتو

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع بعض منتجى الدواجن وأصحاب المزارع الصغيرة لبحث سبل إعادة المزارع المتوقفة وأيضا تطوير المزارع القائمة وكيفية زيادة طاقتها الإنتاجية وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير وسامى عبد الصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعي المصري والمهندس محمود العناني رئيس اتحاد مُنتجي الدواجن والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانيّة والداجنة وبعض قيادات الوزارة والبنك واتحاد الدواجن. 

وقال وزير الزراعة ان القيادة السياسية  داعمه لصناعة الدواجن لأنها احد أهم محاور الأمن الغذائي من البروتين في اللحوم والبيض وأضاف ان الاجتماع يستهدف التغلب على جميع المشكلات التي واجهت أصحاب المزارع خلال الفترة الماضية والتي أدت إلى توقف بعضها وأيضا دعم المزارع القائمة لزيادة انتاجيتها مشيرا إلى ان ذلك يسهم في توفير سلعة استيراتيجية هامة بأسعار مناسبة وكذلك توفير فرص العمل. 

وأضاف ان البنك الزراعي يقوم بتوفير تمويل لمشروعات الثروة الداجنة بفائدة 5% ميسرة متناقصة.

وأكد وزير الزراعة:" اننا لم نكن سعداء باستيراد البيض من الخارج لأننا نستهدف حماية صناعة وطنية ناجحة  ولكن كان يجب علينا توفير سلعة مهمة بأسعار مناسبة للمستهلك المصري".

ووجه فاروق بتجديد تراخيص المزارع المتوقفة خلال أسبوع بحد أقصى  وأكد أن منتجى الدواجن وطنيين ويقومون بانتاج سلعة لا غنى عنها لكل بيت في مصر

وأعرب المهندس محمود العناني رئيس اتحاد مُنتجي الدواجن عن سعادته بهذا الاجتماع الذي يحدث لأول مرة بين قيادات الوزارة والبنك الزراعى ومنتجي البيض وأصحاب المزارع مؤكدا على الدعم الكبير الذي يقدمه وزير الزراعة لهذا القطاع الهام  حيث لا يتردد في حل اي مشكلات تواجه المنتجين.

وقال العناني ان صناعة الدواجن متطورة ومنافسة وتتميز في مصر انها صناعة المناطق الصغيرة والبعيدة وأن النموذج المصري يستحق الدراسة حيث يطور نفسه كما أن الدولة تسعى إلى تطويرها والتوسع فيها.

وكان الاجتماع كان قد بدأ بكلمة من سامى عبد الصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعي رحب من خلالها بوزير الزراعة ومنتجى الدواجن مؤكدا أن البنك الزراعي داعم للمنتج والمربى والمزارع المصري لأنهم أهم عناصر تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين . 

"عبدالصادق" استعرض مبادرة البنك المركزى ال 5% لمشروعات الثروة الداجنة مؤكدا على تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المزارع للاستفادة من المبادرة مشيرا إلى انها فائدة متناقصة.

وخلال الاجتماع فتح وزير الزراعة باب النقاش والحوار للاستماع إلى المشكلات التي واجه المنتجين وأصحاب المزارع وكيفية حلها وكذلك الاستماع إلى مقترحاتهم من أجل النهوض بصناعة الدواجن والحفاظ على استثماراتها الناجحة.

أكد  الوزير أن مكتبه مفتوح لكل المنتجين وأصحاب المزارع للتواصل الدائم معهم وحل مشكلات فورا مع استمرار عقد مثل هذه اللقاءات مع جميع المنتجين في القطاع الزراعي. 

ووجه منتجى الدواجن الشكر  الى وزير الزراعة لحرصه على عقد هذا الاجتماع لحل مشكلاتهم والنهوض بصناعة الدواجن.

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علاء فاروق وزير الزراعة منتجي الدواجن مصطفى الصياد نائب الوزير رئيس البنك الزراعي المصري المهندس محمود العناني اتحاد م نتجي الدواجن

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