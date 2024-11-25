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منوعات

إحباط محاولة أم لبيع طفلتها مقابل 80 ألف دولار

الشرطة العراقية،
الشرطة العراقية، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن الشرطة العراقية  تمكنت من إحباط  بيع طفلة من قبل والدتها في بغداد.

 

إحباط بيع طفلة من قبل والدتها مقابل 80 ألف دولار

 وفي السياق ذاته قال مصدر أمني عراقي، إنه "بمتابعة ومراقبة ونصب كمين محكم، قوة أمنية تمكنت من إحباط عملية بيع طفلة عن طريق والدتها بمبلغ قدره 80 ألف دولار أمريكي لشخص كان معها داخل أحد المطاعم ضمن منطقة الكرادة".

وأضاف المصدر أنه "تم اعتقال الأم والشخص المشتري وايداعهما التوقيف".

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وتجدر الإشارة إلى زيادة عصابات التجارة بالأعضاء البشرية في العراق وسوريا خلال الفترة الأخيرة.

 

ونجحت أجهزة الشرطة في إلقاء القبض على العديد من تجار الأعضاء البشرية الذين يرودون أنشطتهم أبرز مواقع التواصل الاجتماعي 

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طفلة العراق تجار الأعضاء البشرية

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