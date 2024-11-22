امرأة تكسر احتكار الذكور لمهنة تصليح الساعات في العراق

وسط إحدى أسواق مدينة كربلاء تقف "أم نور" داخل ورشتها المخصصة لتصليح "الساعات" اليدوية، مقتحمة مهنة طالما احتكرها الرجال على مدى سنوات في العراق.

امرأة عراقية تقتحم مجال تصليح الساعات

وأم نور هي أم لثلاث فتيات في المرحلة الثانوية، وزوجة لأمهر مصلح للساعات في شارع العباس وسط كربلاء قبل أن يرغمه مرضه على ترك المهنة وإغلاق متجره الذي كان يعج بالزبائن.

وقالت المرأة العراقية "مررنا بوضع مادي صعب بعد مرض زوجي، ولم نملك أي مصدر دخل يعين العائلة على أبسط متطلبات العيش، حتى بتنا نتحسر على الطعام ونختصر الوجبات الغذائية".

حينها قررت أن تعيد افتتاح متجر زوجها المخصص لبيع وتصليح، بعد أن يعلمها زوجها كيفية تصليح أنواع الساعات كافة، وبالفعل حدث هذا.

وتروي "ام نور"، انطلاقتها الأولى، وتقول: "كانت صعبة جدًّا، خاصة أن كربلاء تعد من المدن الدينية المحافظة التي نادرًا ما تعمل فيها النساء في حرف يدوية، وكانت العقبة كيف أواجه تابوهات احتكار الرجال لمهنة تصليح الساعات".

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