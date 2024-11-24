الأحد 24 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

بطلب من العراق، انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين

الجامعة العربية،
الجامعة العربية، فيتو

‏انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الجمهورية اليمنية، وبناء على طلب دولة العراق وتأييد عدد من الدول العربية.

التهديدات الإسرائيلية ضد العراق

‏‎ويعقد الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية لبحث كيفية التعامل العربي مع التهديدات الإسرائيلية ضد العراق. 

‏‎وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح صحفي، إن الأمانة العامة تلقت طلبا عراقيا بعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية وتم تعميمه على الدول الأعضاء للتشاور والاتفاق على عقد الدورة، مشيرًا إلى أن عدة دول أيدت الطلب العراقي.  

العراق ‏تلقت رسائل تهديد من الاحتلال الإسرائيلي‎

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أكد، مساء أمس الجمعة، أن بلاده تلقت رسائل تهديد من الاحتلال الإسرائيلي وأنها لم ترد على تلك الرسائل.

‏‎وحمل وزير الخارجية الإسرائيلي، "جدعون ساعر"، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي الحكومة العراقية مسؤولية ما يحدث على أراضيها، مطالبا باتخاذ إجراءات فورية بشأن نشاط ما وصفهم بـ"الميليشيات الموالية لإيران" في العراق، وسط أحاديث إعلامية إسرائيلية بوجود خطة لاستهداف الفصائل المسلحة في العراق. 

ووجهت الخارجية العراقية رسائل رسمية إلى كل من مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ردا على تهديدات إسرائيل بالاعتداء على العراق.
 

‏‎حسام زكي: تهديدات إسرائيل للعراق لن تؤثر على عقد القمة العربية المقبلة ببغداد

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