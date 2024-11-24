أخبار الفن اليوم، تغيير موعد عزاء الملحن الراحل محمد رحيم، أحمد الشامي ينتقد ويجز بسبب هجومه على رامي صبري، أكرم حسني يبدأ تصوير مسلسل "الكابتن" ديسمبر المقبل

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي..

كشفت أنوسة كوتة أرملة الراحل محمد رحيم عن الموعد الجديد لعزاء زوجها الراحل، وذلك بعدما كانت قد قررت أسرته، أن العزاء يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الشرطة.



تغيير موعد عزاء محمد رحيم

وقالت أرملة محمد رحيم إنه من المقرر إقامة العزاء غدا الإثنين من مسجد الشرطة.

وشيعت اليوم الأحد جنازة الفنان الراحل محمد رحيم من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر لمثواه الأخير بمقابر العائلة.

وجاء ذلك عقب صدور قرار النيابة العامة بإصدار تصريح دفنه بعدما أكدت الصفة التشريحية للطب الشرعي أنه ليس هناك شبهة جنائية وراء وفاته وأن الوفاة طبيعية.

وجه الفنان أحمد الشامي عدد من الإنتقادات لمغني الراب ويجز بعد أن شن الأخير هجوما على الفنان رامي صبري، حيث قال الشامي أن طريقة ويجز غريبة وغير لائقة، خاصة أن يتحدث عن نجم كبير مثل رامي صبري



وأضاف الشامي أن هناك فارق عمري كبير بين ويجز ورامي صبري، ومن المفترض أن يحترم الصغير الكبير، خاصة أن رامي صبري نجم كبير وله أعمال غنائية حققت نجاحات كبيرة بالوطن العربي، وهذا النجاح استمر لأكثر من 15 عاما

وتابع الشامي أنه على ويجز أن يصبر على النجاح الذي حققه خلال الفترة الماضي، وينظر هل من الممكن أن يستمر هذا النجاح بعد عشرين عامًا أم أنه نجاحا لحظي وسوف ينتهى

يبدأ الفنان أكرم حسني تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “الكابتن” مطلع ديسمبر المقبل، حيث يشارك بهذا العمل ضمن السباق الرمضاني 2025.



وينتمي مسلسل الكابتن إلى نوعية المسلسلات القصيرة، حيث يبلغ عدد حلقاته 15 حلقة، ومن المفترض أن يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان على عدد من القنوات الفضائية والمنصات الشهيرة

يشارك أكرم حسني في بطولة مسلسل "الكابتن" مع أية سماحة، والنجمة سوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وجار الاتفاق على باقي فريق العمل.

محمد رحيم، أعرب الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن حزنه لرحيل الملحن محمد رحيم، موجها رسالة قوية للوسط الفني والموسيقي.



وقال مصطفى كامل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"بعد وفاة محمد رحيم والظروف إللي مر بها، عايز أقول للجميع إن ممكن بني اَدم يقهر نفسه بنفسه".

حالة التألق والنجاح

وتابع: "كلنا نمر بفترات تألق ونجاح كبيرة وأحيانا تبتعد الأضواء عنها، وفي ظل عصر السوشيال ميديا لا يجب على المبدع أن يقعد ويقهر في نفسه ويقول انا مظلوم".

علقت الفنانة ميار الببلاوي على حبس الشيخ محمد أبوبكر شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه، في واقعة تبادل الألفاظ الخارجة بينها وبين الشيخ محمد أبوبكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي ردًا على حبس الشيخ محمد أبو بكر "اللهم لك الحمد نصرنى ورجع كرامه ابنى الحكم العدل شهرين حبس و٢٠ الف جنيه غرامه الى هيفتح بقه عليا بحرف فى قضاء مصر العادل شكرا يارب".

تستعد ريم مصطفى على قدم وساق لشخصيتها فى مسلسل "سيد الناس" أمام النجم عمرو سعد، من تأليف خالد صلاح، وإخراج المبدع محمد سامي، حيث تظهر بشخصية مختلفة وجديدة تعد من أهم مفاجآت المسلسل المقرر عرضه رمضان المقبل.



واستطاعت شقراء الشاشة ريم مصطفى خلال مسيرتها الفنية أن تخلق لنفسها مكانة بين ممثلات جيلها فى فترة قصيرة، إذ يصفها النقاد والجمهور أنها فنانة قوية وبسيطة فى أدائها وغير متكلفة، وتدخل القلب مباشرة ودائما ما تحقق نجاحات فى أدوارها المختلفة والمتنوعة، كما وقفت ريم أمام النجوم الكبار أمثال محمود عبد العزيز فى مسلسل "جبل الحلال" والزعيم عادل إمام فى مسلسل "مأمون وشركاه" وقدمت مع النجم أحمد السقا مسرحية "سيدتى الجميلة" وفيلم "العنكبوت" ولمعت فى أدوار عديدة منها "سره الباتع" و"كلبش" و"الوصية" و"أمر واقع" و"عشم إبليس" و"الأسطورة".

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