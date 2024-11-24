أحمد الشامي ينتقد ويجز بسبب هجومه على رامي صبري

وجه الفنان أحمد الشامي عدد من الإنتقادات لمغني الراب ويجز بعد أن شن الأخير هجوما على الفنان رامي صبري، حيث قال الشامي أن طريقة ويجز غريبة وغير لائقة، خاصة أن يتحدث عن نجم كبير مثل رامي صبري

انتقاد أحمد الشامي لويجز

وأضاف الشامي أن هناك فارق عمري كبير بين ويجز ورامي صبري، ومن المفترض أن يحترم الصغير الكبير، خاصة أن رامي صبري نجم كبير وله أعمال غنائية حققت نجاحات كبيرة بالوطن العربي، وهذا النجاح استمر لأكثر من 15 عاما

وتابع الشامي أنه على ويجز أن يصبر على النجاح الذي حققه خلال الفترة الماضي، وينظر هل من الممكن أن يستمر هذا النجاح بعد عشرين عامًا أم أنه نجاحا لحظي وسوف ينتهى

ويجز ورامي صبري

في هذا السياق، قال ويجز فى فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام عبر خاصية الإستوري: “هتكلم على فنان فاكر إنه عنده الصلاحية إنه يطلع يتكلم عن أى حد فى أى وقت والناس تسمع وتسكت.. الفنان دا اسمه رامي والفنان دا كل ما بيقعد من ٤ لـ ٥ شهور يزهق ويطلع يتكلم على بتوع الراب فى التليفزيون”.

وتابع ويجز: “هتكلم امتي على بتوع البوب اللى اأت منهم واللى فى مجالك انا شايف مبتفهمش فى الراب حاجة زى ما انت قولت قبل كدة ومش هتعرف تعمله وانت كدة مبتقدرش الفنانين وفاكر أن هما عايزين يوصلولك وهما اصلا معدينك بكتير انت رقم ١٩ يا رامي انت بعيد اوي”.

واختتم ويجز حديثه، معلقا: “جماعة استنوا أغنيتي الجديدة يوم ٢٧ ومش هقولكوا عبارة عن إيه أستاذ رامي بقي ممكن يقولنا ويشرحلنا الأغنية دي عبارة عن إيه دا لو فهم”.

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