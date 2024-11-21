تعرف على تفاصيل مشاركة ريم مصطفى في دراما رمضان 2025

تعاقدت النجمة ريم مصطفى على تقديم دور البطولة النسائية أمام النجم عمرو سعد في مسلسل "سيد الناس" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025، حيث بدأت ريم الاستعدادات للشخصية التي تجسدها خلال أحداث العمل تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة، لتسجل تعاونها الأول مع عمرو سعد سواء في الدراما أو السينما.

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، وياسين السقا، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي لا يخلو من التشويق.

وتواجدت ريم مصطفى سينمائيًا هذا العام خلال فيلم "أهل الكهف" الذي انطلق في دور العرض السينمائي يوم 12 يونيو الماضي للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي 2024، وشاركت في بطولته إلى جانب خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

أما في الدراما فقدمت ريم مصطفى آخر أعمالها، مسلسل "سره الباتع" في رمضان 2023، والعمل المستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وشاركت فى بطولته إلى جانب أحمد فهمى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل وعدد كبير من الفنانين.

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