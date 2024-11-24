الأحد 24 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

أنجبت منه طفلا، أرملة محمد رحيم ترد على الاتهامات الموجهة لها

الملحن محمد رحيم،
الملحن محمد رحيم، فيتو

محمد رحيم، قالت أنوسة كوتة أرملة الملحن محمد رحيم:"زوجي الراحل كان ملحنا عالميا ولحن لكبار مطربي العالم العربي والأجانب".

وفاة محمد رحيم طبيعية

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: التقارير المنتشرة على الإنترنت بشأن وفاة محمد رحيم مزورة وليست صحيحة، وجثمانه لم يكن به كدمات أو خدوش، والوفاة طبيعية.

وتابعت:"زعلت وصُدمت وتعرضت للانهيار بسبب تأخر موعد دفن جثمان محمد رحيم عن الطبيعي، ولو كان هناك شبهة جنائية في وفاته لتصديت لذلك".

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وأكملت:"محدش هيحب محمد رحيم ويخاف عليه زيي، فيه حاجات كتير وأسرار ما بينا انا زعلانة إنها طلعت على السوشيال ميديا، ومرضه مكنش ينفع يظهر وكان لازم نحترم خصوصيتنا، والغلط على اللي طلعوا أسرار بيتنا"، مؤكدة: العزاء غدا في مسجد الشرطة بعد صلاة المغرب.


طاقة محمد رحيم اللحنية

أشارت:"محمد رحيم كان طاقة فنية كبيرة وعمل 3000 أغنية، وكان عنده ألحان تانية موجودة في الأستوديو، وسأتولى نشر ألحانه، هو فعلا تعرض لضغط كبير وظلم بسبب تجاهله من الوسط الفني".
 إبن محمد رحيم

واختتمت:"محمد رحيم معملش حاجة وحشة في حد بس اللى حواليه كانوا عايزين يعملوا تريند وشو"، مشيرة إلي أنها أنجبت من محمد رحيم طفلا.
 

 

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