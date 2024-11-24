مصطفى كامل عن وفاة محمد رحيم: لا نملك غير العمل والاجتهاد

محمد رحيم، أعرب الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن حزنه لرحيل الملحن محمد رحيم، موجها رسالة قوية للوسط الفني والموسيقي.

تعرض محمد رحيم للقهر

وقال مصطفى كامل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"بعد وفاة محمد رحيم والظروف إللي مر بها، عايز أقول للجميع إن ممكن بني اَدم يقهر نفسه بنفسه".

حالة التألق والنجاح

وتابع: "كلنا نمر بفترات تألق ونجاح كبيرة وإحيانا تبتعد الأضواء عنها، وفي ظل عصر السوشيال ميديا لا يجب على المبدع أن يقعد ويقهر في نفسه ويقول انا مظلوم".





وواصل: "لا نملك غير إننا نشتغل ونجتهد وهذه رسالتي التي أقدمها لكل الفنانين والمطربين"، مسترشدا بقوله تعالى “لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ”.

ظروف مصطفى كامل



واختتم حديثه: "انا مريت بظروف محمد رحيم وكنت اقعد مع نفسي وأقول إزاي أبقى كده وأنا اللى عملت كل الأغاني العظيمة، ولكن علشان أقوم على رجلي تاني تجاوزت كل الظروف".





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.