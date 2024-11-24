الأحد 24 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

مصطفى كامل عن وفاة محمد رحيم: لا نملك غير العمل والاجتهاد

الملحن محمد رحيم،
الملحن محمد رحيم، فيتو

محمد رحيم، أعرب الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن حزنه لرحيل الملحن محمد رحيم، موجها رسالة قوية للوسط الفني والموسيقي.

 

تعرض محمد رحيم للقهر

وقال مصطفى كامل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"بعد وفاة محمد رحيم والظروف إللي مر بها، عايز أقول للجميع إن ممكن بني اَدم يقهر نفسه بنفسه".

 

حالة التألق والنجاح

وتابع: "كلنا نمر بفترات تألق ونجاح كبيرة وإحيانا تبتعد الأضواء عنها، وفي ظل عصر السوشيال ميديا لا يجب على المبدع أن يقعد ويقهر في نفسه ويقول انا مظلوم".


 

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وواصل: "لا نملك غير إننا نشتغل ونجتهد وهذه رسالتي التي أقدمها لكل الفنانين والمطربين"، مسترشدا بقوله تعالى “لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ”.

 

ظروف مصطفى كامل 


واختتم حديثه: "انا مريت بظروف محمد رحيم وكنت اقعد مع نفسي وأقول إزاي أبقى كده وأنا اللى عملت كل الأغاني العظيمة، ولكن علشان أقوم على رجلي تاني تجاوزت كل الظروف".


 

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