الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

سامية الطرابلسي: ليس عيبا أن يقدم الممثل الشخصية الشريرة وبحب أكرم حسني (فيديو)

سامية الطرابلسي،فيتو
سامية الطرابلسي،فيتو

أكدت الفنانة سامية الطرابلسي أنها تحب اختبار الدور الجيد سواء كوميدي أو تراجيدي، مشيرة إلي أنها قدمت أدوار الشر والكوميدي خلال العديد من الأعمال الفنية التي شاركت بها.

وأضافت أنه ليس عيبًا أن يقدم الممثل الشخصية الشريرة  لأنها في النهاية مجرد شخصية داخل عملًا فني، كما أنه في نفس الوقت يقدم أدوار خفيفة أو كوميدية مما يعطي للمثل نوعا من التوازن

 

مهرجان القاهرة السينمائي

و أوضحت سامية الطرابلسي خلال لقائها مع "ڤيتو" على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أنها تحب الفنان أكرم حسني للغاية خاصة عندما عرفته عن قرب من خلال مشاركتها معه في مسلسل مكتوب عليا الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي

 

وكشفت سامية  الطرابلسي أنها بدات تصوير مشاهدها في جودر 2، مع ياسر جلال  في رمضان 2025، مضيفة إلي أنها تتمني أن تقدم شخصيات  كثيرة

 

 

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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سامية الطرابلسي سامية طرابلسي مهرجان القاهرة السينمائي

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