الأحد 24 نوفمبر 2024
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حوادث

وصول جثمان الملحن محمد رحيم إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة عليه

وصول جثمان رحيم لمسجد
وصول جثمان رحيم لمسجد الشرطة، فيتو

وصل جثمان الملحن محمد رحيم إلى مسجد الشرطة استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه ودفنه بمقابر العائلة بعد  تأجيل دفنه مرتين.

وجاء ذلك عقب صدور قرار النيابة العامة بإصدار تصريح دفنه بعدما أكدت الصفة التشريحية للطب الشرعي أنه ليس هناك شبه جنائية وراء وفاته وأن الوفاة طبيعية.

شبهة جنائية في وفاة محمد رحيم

وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، مفاده تلقيه بلاغ من شقيق الملحن المتوفى محمد رحيم، بالاشتباه في وفاته جنائيًّا.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة. 

ورحل الملحن محمد رحيم عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 45 عامًا، بعد أزمات صحية عدة، تاركًا خلفه إرثًا موسيقيًّا ثريًّا.

وكان رحيم خلال الأشهر الأخيرة قد تعرض لوعكة صحية، أصيب على إثرها بذبحة صدرية ونقل إلى إثرها إلى أحد المستشفيات، وأجرى عملية قسطرة في القلب. 

من هو محمد رحيم وبداية انطلاقه؟

ومحمد رحيم، هو ملحن ومغني مصري ولد في 9 ديسمبر عام 1979، وبدأ مسيرته الفنية بالتعاون مع الفنان حميد الشاعري، والفنان عمرو دياب في ألبوم “عودوني” عام 1998 من خلال أغنية "وغلاوتك".

وانطلق محمد رحيم، في مسيرته الفنية وعمره لم يكن يتجاوز التاسعة عشر، حيث فتحت تلك الأغنية الأبواب أمامه ليصبح واحدًا من أبرز الأسماء بين ملحني جيله.

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مسجد الشرطة الملحن محمد عبد الرحيم النيابة العامة

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