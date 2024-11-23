مبيفهمش فى الراب، ويجز يهاجم هذا الفنان

تحدث المطرب ويجز عن فنان شهير يدعي رامي يحاول دائما التقليل من أغاني مطربي الراب.

في هذا السياق، قال ويجز فى فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام عبر خاصية الإستوري: “هتكلم على فنان فاكر إنه عنده الصلاحية إنه يطلع يتكلم عن أى حد فى أى وقت والناس تسمع وتسكت.. الفنان دا اسمه رامي والفنان دا كل ما بيقعد من ٤ لـ ٥ شهور يزهق ويطلع يتكلم على بتوع الراب فى التليفزيون”.

وتابع ويجز: “هتكلم امتي على بتوع البوب اللى اأت منهم واللى فى مجالك انا شايف مبتفهمش فى الراب حاجة زى ما انت قولت قبل كدة ومش هتعرف تعمله وانت كدة مبتقدرش الفنانين وفاكر أن هما عايزين يوصلولك وهما اصلا معدينك بكتير انت رقم ١٩ يا رامي انت بعيد اوي”.

واختتم ويجز حديثه، معلقا: “جماعة استنوا أغنيتي الجديدة يوم ٢٧ ومش هقولكوا عبارة عن إيه أستاذ رامي بقي ممكن يقولنا ويشرحلنا الأغنية دي عبارة عن إيه دا لو فهم”.

أغنية جديدة بعنوان “أصلي عربي”

على جانب آخر، طرح المطرب ويجز أغنية جديدة بعنوان “أصلي عربي” ضمن حملة عروبة الذى شارك فيها الفنان خالد النبوى ونجله نور النبوي خلال الأيام الماضية.

وتقول كلمات الأغنية: أشعار الحب على لساننا ويا بختك يا اللي بتفهمنا، هتكبر وتشوف الدنيا ولا تلقى في جمال عاداتنا، وفّينا ونفّعنا الدنيا ومحدش غيرنا هينفعنا، فرسان تواضعنا وأدبنا نسّانا نقول عملنا، أُبحر في بحور الشعر غير اللي مقالوش الحبر، أقضي حياتي بتعلم في بلاد الجمال والسحر، في بلاد الكرم، والجود في بلاد الإحساس موجود، في بلاد الإنسان له أخوه يقوله بيحصل إيه في دنيتك.

وشارك المطرب ويجز خلال الفترة الماضية استوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، يرد خلالها على شائعات ارتباطه بالفنانة أسماء جلال.

وكتب: “شائعات حياتي العاطفية عبثية بحتة كله بيماركت ياباشا ويجز قاعد في البيت

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