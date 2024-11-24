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ثقافة وفنون

ريم مصطفى تتحدى نفسها أمام عمرو سعد وتقدم دورًا جديدًا في الدراما المصرية

ريم مصطفي، فيتو
ريم مصطفي، فيتو

تستعد ريم مصطفى على قدم وساق لشخصيتها فى مسلسل "سيد الناس" أمام النجم عمرو سعد، من تأليف خالد صلاح، وإخراج المبدع محمد سامي، حيث تظهر بشخصية مختلفة وجديدة تعد من أهم مفاجآت المسلسل المقرر عرضه رمضان المقبل.

أعمال ريم مصطفي 

واستطاعت شقراء الشاشة ريم مصطفى خلال مسيرتها الفنية أن تخلق لنفسها مكانة بين ممثلات جيلها فى فترة قصيرة، إذ يصفها النقاد والجمهور أنها فنانة قوية وبسيطة فى أدائها وغير متكلفة، وتدخل القلب مباشرة ودائما ما تحقق نجاحات فى أدوارها المختلفة والمتنوعة، كما وقفت ريم أمام النجوم الكبار أمثال محمود عبد العزيز فى مسلسل "جبل الحلال" والزعيم عادل إمام فى مسلسل "مأمون وشركاه" وقدمت مع النجم أحمد السقا مسرحية "سيدتى الجميلة" وفيلم "العنكبوت" ولمعت فى أدوار عديدة منها "سره الباتع" و"كلبش" و"الوصية" و"أمر واقع" و"عشم إبليس" و"الأسطورة". 

 


وتعد النجمة ريم مصطفى من الممثلات اللواتي ينجحن في تقمص الأدوار بشكل مهني كبير، ولديها قدرة خاصة على تقديم مختلف الأعمال الفنية، بكل أنواعها وتصنيفاتها، سواء فى السينما أو التلفزيون، وأثبتت أنها فنانة حقيقية، صاحبة موهبة طاغية لا يختلف عليها اثنان، وكما أن ريم ممثلة موهوبة، فهي أيضا نجمة صاحبة شخصية رائعة وجذابة، دائمًا ما تحلق بفنها بعيدا وتستحق ما وصلت إليه وما حققته حتى الآن من نجاح على مستوى تواجدها فى الدراما والسينما والمسرح.

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