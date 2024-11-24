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ثقافة وفنون

قريبا، الوثائقية تعرض لقاء مع محمد رحيم سجلته قبل 9 أيام من رحيله

محمد رحيم؛ فيتو
محمد رحيم؛ فيتو

تعرض قناة الوثائقية لقاء مع الملحن الراحل محمد رحيم قريبًا عبر شاشتها، كان القناة سجلت لقاءها مع محمد رحيم قبل رحيله بـ٩ أيام فقط؛ على أن يعرض خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

رحيل الملحن محمد رحيم عن عمر ناهز الـ ٤٥ عاما 

ورحل عن عالمنا بشكل مفاجئ الملحن محمد رحيم في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد عن عمر ناهز الـ٤٥ عاما.

 

وفاة الملحن محمد رحيم

وكان المطرب هيثم سعيد أعلن خبر الوفاة، مؤكدًا أنه جاء بشكل مفاجئ ومفجع وهو ما أكده الفنان تامر حسني والمطربة إيناس عز الدين. 

 

وقال هيثم سعيد: "البقاء والدوام لله.. توفى الجدع المحترم الطيب الأخ الغالي الملحن الكبير محمد رحيم  برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وتابع: "اللهم اغفر له ولأبي وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آمين". 

وكان قد تم تأجيل الدفن لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة، وتحرات المباحث لوجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم تحويل الجثمان لمشرحة زيمهم كي يصدر قرارًا نهايًا هل هناك شبهة جنائية في وفاته ام الوفاة طبيعية.

ومحمد رحيم ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979، قام بالتعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم عودوني سنة 1998 من خلال أغنية وغلاوتك وكان أول ألحانه وعمره 19 سنة وألبوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبي ولا على باله حيث كان في 22 من عمره. 

وبعدها تعاون مع الكثير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محيي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية وآخرون.

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