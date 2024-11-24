أخبار الحوادث اليوم، ضبط مزرعة لإنتاج مخدر "الماجيك مشروم"، حبس محمد أبو بكر شهرين وتغريم ميار الببلاوي 20 ألفا، رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط كميات كبيرة من مخدر "الماجيك مشروم"، بحوزة عنصر إجرامي شديد الخطورة بالقاهرة، فى ضربة أمنية لمتجرى المواد المخدرة المستحدثة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام قائد سيارة نقل بمقطورة بالسير عكس الاتجاه بدمياط معرضًا حياته والمواطنين للخطر، وضبط مرتكب الواقعة.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عاطل بالقليوبية لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.



واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

لقى سائق مصرعه وأصيبت مشرفة وطالبين إثر حادث انقلاب ميني باص مدارس أعلى طريق دائري المعادي.

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 9 ديسمبر، لاستكمال المرافعة.

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر حبس ابن زوجة شيف شهير ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بدهس "طيار" دليفري في الشيخ زايد.

قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه في واقعة اتهامها بتبادل الألفاظ الخارجة بينها وبين الشيخ محمد أبو بكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما قضت المحكمة بحبس الأخير شهرين مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بدفع تعويض 50 ألف جنيه للإعلامية.



رسالة تحذيرية عاجلة من وزارة الداخلية لراغبي الحج بشأن الشركات السياحية

في إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

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