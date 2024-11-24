سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم سلاح ومخدرات في الفيوم ومطروح

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

ضبط مخدرات بـ 6 ملايين جنيه



وفى مديرية أمن مطروح؛ ضبط (عنصر إجرامي – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الحمام وبحوزته مضبوطات أبرزها (60 كيلو جرام لمخدر الحشيش– بندقية خرطوش- عدد من الطلقات).



وفي مديرية أمن الفيوم؛ ضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – دراجة نارية).



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 6 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

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