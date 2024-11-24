قرار قضائي ضد نجل زوجة الشيف الشربيني

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر حبس ابن زوجة شيف شهير ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بدهس "طيار" دليفري في الشيخ زايد.

وطلب دفاع المتهم إخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة وكون مقر إقامته معلوما لا يخشى هروبه.

وروى ابن زوجة شيف شهير تفاصيل قيامه بدهس "طيار" دليفري على طريق الشيخ زايد مساء الجمعة ثم فراره هاربا من مسرح الحادث في أقواله أمام النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد.

وقال المتهم إنه استولى على مفتاح السيارة "رانج روفر" ملك زوج والدته الشيف الشهير للذهاب إلى السوبر ماركت وأثناء سيره على الطريق فوجئ بدراجة نارية يستقلها عامل دليفري الذي قام بتغيير الحارة المرورية التي يسير بها فجأة فلم يتمكن من التوقف أو مفاداته فاصطدم به.

وأضاف المتهم أنه توقف بعد عدة أمتار بسبب عطل السيارة واتصل بزوج والدته وأبلغه بالحادث لكنه غادر المكان خشية فتك المارة وأصدقاء المجني عليه.

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات القتل الخطأ وقيادة سيارة بدون ترخيص والتقاعس عن مساعدة الضحية.

الداخلية تكشف تفاصيل حادث الشيف الشربيني

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بشأن اصطدام سيارة ابن زوجة الشيف الشربيني، بدراجة نارية ووفاة سائقها بالجيزة وتحفظ أجهزة الأمن على الشيف الشربيني وابن زوجته.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن اصطدام سيارة الشيف الشربيني بدراجة نارية ما أدى إلى وفاة سائقها بالجيزة.

وكان قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة قد تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم ومتوفى، وبالانتقال تبين أنه حال سير السيارة المشار إليها اصطدمت بدراجة نارية من الخلف، مما أدى إلى وفاة قائد الدراجة النارية، وأفاد أحد شهود الواقعة بأن قائد السيارة فر هاربًا عقب وقوع الحادث وتوقف على بعد مسافة 100 متر لحدوث عطل بالسيارة وترجل منها وفر هاربًا

وفي وقت لاحق، حضر لمقر القسم الشيف شربيني مالك السيارة محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته "طالب 16 سنة – لا يحمل رخصة قيادة" وقال: إن نجل زوجته هو مرتكب الحادث وفر هاربًا من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة ومالكها وابن زوجته وتولت النيابة العامة التحقيق

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