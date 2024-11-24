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حوادث

تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية لـ الإخوان

الدائرة الثالثة
الدائرة الثالثة

قررت  الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 9 ديسمبر، لاستكمال المرافعة.

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ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

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الدائرة الثالثة ارهاب محاكمة 57 متهما قضية اللجان النوعية للإخوان

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