إخلاء سبيل 30 متهما بنشر أخبار كاذبة

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل 30 متهما بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



وتشمل قائمة المتهمين الصادر بحقهم القرار كل من: محمود حسين محمد فتحي محمد، محمود ناصر علي سليمان، هشام أحمد جمعة عبدالقادر، مصطفي فتحي محمد أحمد، هيثم جمال محمود الحلو، محمد عطية حسن أبو زيد، عبدلله إبراهيم محمد علي، محمد عمر المرسي عبدالواحد، محمد أحمد محمد علي ضيف، محمود علي عبدالقادر صالح، حسن بشير خضري، محمد مصطفى أحمد عبدالنبي، عبدالرحمن يحي علي محمد، محمد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، أحمد عزت محمد صالح، سامح محسن علي مطاوع، محمد علي سليمان عطية، أبو بكر علي أحمد، السيد عبدالاله السيد علي، محمد حسن علي محمد عبدربه رشا السيد عبدالله علي إبراهيم، كريم حسن سليمان سيد، ياسر مصطفي كمال عثمان، سليمان إبراهيم سليمان حسن، بولا عدلي موسى، محمد حمدي محمود، نادر أحمد سيد علي محمد محمدين، أحمد جودة شحات على محمد، حسن السيد أحمد السيد، أحمد صبري عبدالرحمن سيد.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.