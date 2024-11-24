ضبط مزرعة لإنتاج مخدر "الماجيك مشروم" وترويجه عبر خلطه بالشيكولاتة (صور)

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط كميات كبيرة من مخدر "الماجيك مشروم"، بحوزة عنصر إجرامي شديد الخطورة بالقاهرة، فى ضربة أمنية لمتجرى المواد المخدرة المستحدثة.

حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة) بإستغلال محل إقامته بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة كمزرعة لزراعة فطر "المشروم المخدر" من خلال بذور جلبها من الخارج وصوب أُعدت لهذا الغرض وهو ما يطلق عليه "الماجيك مشروم" وترويجه عن طريق "تجفيفه أو خلطه بشيكولاتة".



ضبط مزرعة لزراعة فطر "المشروم المخدر"

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها ( 50 كيلو جرام تربة بداخلها فطر عيش الغراب المخدر "الماجيك مشروم" وزن المشروم بها 10 كيلو جرام- 2 كيلو جرام لفطر عيش الغراب المخدر "الماجيك" – 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الكوكايين - لتر لمخدر الكيتامين - عدد من قطع الشيكولاتة المخلوطة بفطر الماجيك مشروم - لتر من مخدر إغتصاب الفتيات GHP - مجموعة من الأدوات والخامات التى يستخدمها المتهم فى الزراعة والتصنيع)، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة (5 ملايين جنيه).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.



وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلتها التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة وخاصةً المستحدثة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

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