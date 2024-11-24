الأحد 24 نوفمبر 2024
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حوادث

عاطل يحول مسكنه إلى ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية فى القليوبية

عاطل يحول مسكنه لورشة
عاطل يحول مسكنه لورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، فيتو

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عاطل بالقليوبية لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.
 

عاطل يحول مسكنه كـ ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية فى القليوبية <br> 
عاطل يحول مسكنه لورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية فى القليوبية، فيتو 
 

ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية فى القليوبية 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القليوبية) بالاتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص".
 

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه بمسكنه وعثر بداخل الورشة على مضبوطات أبرزها (2 مسدس - 16 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مجموعة من أجزاء وقطع غيار وأدوات الإصلاح والتصنيع).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تصنيع الأسلحة النارية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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الادارة العامة لمكافحة الاسلحة والذخائر الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة الاتجار فى الأسلحة النارية أجهزة وزارة الداخلية الاتجار فى الأسلحة

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