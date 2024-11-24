القبض على قائد سيارة نقل بمقطورة للسير عكس الاتجاه بدمياط 

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام قائد سيارة نقل بمقطورة بالسير عكس الإتجاه بدمياط معرضًا حياته والمواطنين للخطر، وضبط مرتكب الواقعة.



قائد سيارة نقل بمقطورة بالسير عكس الإتجاه بدمياط

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام قائد سيارة نقل بمقطورة بالسير عكس الإتجاه بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط معرضًا حياته والمواطنين للخطر.



وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا بدمياط) لإرتكابه مخالفة (السير عكس الإتجاه بطريق محدد الإتجاه – قيادة سيارة برخصة درجة ثانية والتى لا تُجيز قيادة سيارة نقل بالمقطورة – السير بتصريح مقطورة منتهى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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