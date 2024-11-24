الأحد 24 نوفمبر 2024
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حوادث

رسالة تحذيرية عاجلة من وزارة الداخلية لراغبي الحج بشأن الشركات السياحية

الحج،فيتو
الحج،فيتو

أهابت  وزارة الداخلية، بالمواطنين عدم التعامل مع الشركات السياحية غير الحاصلة على تراخيص، خشية تعرضهم للنصب خاصةً فى ضوء قرب موسم الحج لعام 2025.
 

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رسالة تحذيرية عاجلة من وزارة الداخلية 

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية). 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد (5 شركات، 3 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة - على خلاف الحقيقة -  ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية"بدون ترخيص" 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها،وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر خاصة بعملاء الشركات والمكاتب – تأشيرات سفر–تذاكر طيران - أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات والمكاتب –برامج سياحية ودينية – بيان أسعار - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات والمكاتب –إيصالات تحويلات نقدية خاصة بعملاء الشركات والمكاتب)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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