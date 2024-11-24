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خارج الحدود

دمار كبير في تل أبيب وحيفا بسبب صواريخ حزب الله

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن إسرائيل تعرضت  لهجوم صاروخي كبير من لبنان خلف دمارًا في عدة مدن منها تل أبيب وحيفا. 

هجوم صاروخي من لبنان على إسرائيل 

وأفادت هيئة البث الاسرائيلية، بأنه تم إطلاق أكثر من 150 صاروخًا  منذ الصباح من لبنان باتجاه إسرائيل. 

وذكرت  هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن حركة الطيران في مطار "بن جوريون" شرق تل أبيب، توقفت اليوم. 

وأوضحت هيئة البث أن توقف حركة الملاحة الجوية جاءت على إثر إطلاق الصواريخ الكثيف من لبنان على إسرائيل، بينما انطلقت صفارات الإنذار دون توقف في مناطق واسعة من إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

 وقبل وقت سابق من اليوم قال حزب الله، في بيان إنه شن هجومًا بطائرات مسيرة  انقضاضية  على قاعدة أسدود البحرية في جنوب إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الاشتباكات في أكتوبر 2023.

هجوم بطائرات مسيرة انقضاضية على قاعدة أسدود البحرية

وأعلن حزب الله أيضا أنه قصف هدفًا عسكريًّا في مدينة تل أبيب، وذلك غداة غارة اسرائيلية عنيفة على وسط العاصمة اللبنانية بيروت أودت بحياة 20 شخصًا على الأقلّ. 

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حزب الله يقصف قاعدة بحرية جنوبي إسرائيل للمرة الأولى

وقال حزب الله في بيان إن مقاتليه شنوا صباح اليوم الأحد "للمرة الأولى، هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية، على قاعدة أسدود البحرية" التي تبعد 150 كيلومترًا عن الحدود مع لبنان. 

وأعلن الحزب، في بيان آخر، شن "عملية مركبة" صباح اليوم الأحد كذلك على "هدف عسكري في  مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية، وسربٍ من المُسيرات الانقضاضية". 

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لبنان إسرائيل تل أبيب حيفا

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