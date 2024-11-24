الأحد 24 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يقصف هدفا عسكريا في تل أبيب

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه هاجم برشقة صواريخ نوعية وبسرب من المسيرات هدفا عسكريا في تل أبيب والعملية حققت أهدافها.

 حزب الله يستهدف  بسرب مسيرات انقضاضية قاعدة أسدود

وقال حزب الله في بيانه إنه استهدف أيضا  بسرب مسيرات انقضاضية قاعدة أسدود البحرية التي تبعد 150 كلم عن الحدود وإصابتها بدقة.

وفي المقابل ذكرت  إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن 3 طائرات مسيرة تسللت من لبنان إلى مناطق الجليل شمال إسرائيل.

تسلل 3 طائرات مسيرة من لبنان إلى شمالي إسرائيل


وقال جيش الاحتلال  الإسرائيلي: إن  صافرات الإنذار دوت منطقة عرب العرامشة والجليل الأعلى والجليل الغربي شمالي إسرائيل بعد رصد أهداف جوية مشبوهة اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي قادمة من لبنان

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حزب الله يقصف تجمعات للقوات الإسرائيلية في المطلة والخيام

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حزب الله يعلن تدمير دبابة ميركافا بجنوب لبنان

وطالب الجيش المواطنين الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، والتزام الملاجئ.

وذكر موقع روسيا اليوم أن   سرب من المسيرات عبر  من جنوب لبنان نحو شمال إسرائيل في ثلاث اتجاهات، الأول من الساحل الغربي بإتجاه نهاريا  وعكا، والثاني في الوسط، والثالث باتجاه الجليل الاعلى.

 

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي 

ومن جانبه أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن استهداف عدة مواقع إسرائيلية في الشمال.

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حزب الله مسيرات انقضاضية تل أبيب لبنان

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