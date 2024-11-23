أخبار الفن اليوم: سبب غياب مي عز الدين عن جنازة والدتها.. أمير رمسيس يهاجم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي وعصام زكريا يرد.. وتطورات الحالة الصحية لــ بشير الديك

امتلأت الساحة الفنية على مدار الساعات الماضية بالعديد من الأحداث الفنية على مدار اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، كان من أبرزها الرحيل المفاجئ للملحن محمد رحيم عن عُمر ناهز الــ45 عاما:

قال طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية إن النقابة تتابع لحظة بلحظة تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة الملحن محمد رحيم "وأضاف ” أن نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل يتابع عن كثب تطورات نتائج التحقيق في وفاة محمد رحيم".

وتابع إنه احتراما لمشاعر أسرته لا يجب لأي شخص أو منصة إعلامية التلميح بوجود شبهة جنائية في وفاة محمد رحيم".

نعت نجلة الملحن الشهير محمد رحيم والدها الذي غيبه الموت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بشكل مفاجئ عن عُمر ناهز الــ 45 عاما..

ونشرت نجلة رحيم مقطع فيديو لوالدها وصاحبته بنعي مؤثر وقالت: انت الجمال كله وكل حاجة حلوة يا بابا. يا أطيب واحن قلب واعظم فنان جيلك. بحبك وفخورة اني شبهك وحتة منك. انا وماس موجودين عشان نكمل تاريخك.

بابايا وروحي ونور عيني والروح اللي بعيش ليها انت وماما. انت اجمل انسان اتخلق. انا هعيش بيك طول حياتي واوعدك اني هخليك فخور بيا يا بابا. انا حتة منك وهفضل طول عمري حتة منك يا ملاك ومهما اتكلموا عنك مش هيقدرو يوصفوك.

انت الحب. انت الامان. انت الدفء وحنان قلوب البشرية. انا حاسه بيك معايا في كل لحظه. يا قمر منور حياتي يا بابا. بحبك بحبك بحبك يا حبي وقلبي انا.

استقبلت أسرة الفنان الراحل عادل الفار اليوم السبت عزاءه بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين. وحرص عدد من نجوم الفن على مساندة أسرته وتقديم واجب العزاء.

وكان من أبرز الحضور الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الذي حضر برفقة المجلس النقابي كاملا، كذلك قدم واجب العزاء لأسرة عادل الفار كل من؛ عصام كاريكا، أبو الليف، مجدي فكري، منصور هنيدي وحلمي عبد الباقي.



وتوفى الخميس الماضي الكوميديان الراحل عادل الفار بعد صراع طويل مع المرض.

غابت الفنانة مى عز الدين عن تشييع جثمان والدتها، التي توفيت مساء أمس عقب صراع طويل مع المرض.

وكشفت مصادر سبب تغيب الفنانة عن تشييع الجثمان، وقالوا إنها أصيبت بانهيار كبير بسبب الحزن على رحيل والداتها التي تمكث معها بالمنزل ذاته.

وأكدت المصادر أنه تم حجز مى بأحد المستشفيات لحين تقبلها خبر الوفاة، وحرص النجم تامر حسني على حضور مراسم تشيع جثمان والدة صديقته الفنانة مى عز الدين، كذلك حضر مصصم الألعاب النارية الفنان أحمد عصام، والنجمة هنادي مهنا، وشيعت الجثمان بأحد كنائس شيراتون المطار.



شن المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائى الدولي الأسبق، والمدير السابق لعدد من المهرجان الفنية العربية والعالمية هجوما ضاريا على إدارة الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى المتمثل فى مدير الدورة الناقد عصام زكريا.



من جانبه رد الناقد الفني عصام زكريا، مدير الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي بــ بما انك كنت برا مش عارف بتحكم على اللي حصل ازاي؟.

تحدث المطرب ويجز عن فنان شهير يدعي رامي يحاول دائما التقليل من أغاني مطربي الراب.

في هذا السياق، قال ويجز فى فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام عبر خاصية الإستوري: “هتكلم على فنان فاكر إنه عنده الصلاحية إنه يطلع يتكلم عن أى حد فى أى وقت والناس تسمع وتسكت.. الفنان دا اسمه رامي والفنان دا كل ما بيقعد من ٤ لـ ٥ شهور يزهق ويطلع يتكلم على بتوع الراب فى التليفزيون”.

وتابع ويجز: “هتكلم امتي على بتوع البوب اللى اأت منهم واللى فى مجالك انا شايف مبتفهمش فى الراب حاجة زى ما انت قولت قبل كدة ومش هتعرف تعمله وانت كدة مبتقدرش الفنانين وفاكر أن هما عايزين يوصلولك وهما اصلا معدينك بكتير انت رقم ١٩ يا رامي انت بعيد اوي”…واختتم ويجز حديثه، معلقا: “جماعة استنوا أغنيتي الجديدة يوم ٢٧ ومش هقولكوا عبارة عن إيه أستاذ رامي بقي ممكن يقولنا ويشرحلنا الأغنية دي عبارة عن إيه دا لو فهم”.

كشف سعد أسامة الشاب الذي صفعه عمرو دياب، اآخر تطورات قضيته مع الهضبة وحقيقة طلبه تعويضا ماليا من المطرب، ولفت أنه كانت هناك محاولات للصلح مع عمرو دياب، ولكن بدون أن يعتذر لي عما بدر منه في واقعة الصفع.



وأوضح أنه طلب اعتذار عمرو دياب لي ولكنه رفض ذلك، وبالتالي استكملت إجراءات التقاضي"، مؤكدًا أنه لم يطلب أي تعويض مادي وكل ما طلبه اعتذاره له ردًا لكرامته.



وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة المطرب عمرو دياب، بتهمة صفع شاب داخل حفل زفاف بأحد الفنادق بالتجمع إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل للحكم.

أنهت إدارة مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة برئاسة المخرج هاني لاشين كافة الاستعدادات لافتتاح الدورة الأولى من المهرجان التي تنطلق مساء الإثنين ٢٥ نوفمبر الجاري وتستمر حتى ٣٠ نوفمبر.

وتابع لاشين مع كافة الإدارات المختصة بالمهرجان ترتيبات استقبال ضيوف المهرجان خلال الساعات القادمة وكذلك ساحة حفل الافتتاح والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها محافظة الفيوم بقيادة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم لخروج المهرجان بشكل مميز.

ومن المقرر أن يبدأ حفل الافتتاح في الخامسة من مساء الإثنين القادم بحضور فني ورسمي ضخم، وأعدت إدارة المهرجان مفاجأة للجمهور وضيوف المهرجان خاصة بتنظيم حفل الافتتاح والهوية البصرية للمهرجان الذي يعد أضخم حدث فني وثقافي على أرض الفيوم.





بدأت الفنانة فيفي عبده تصوير أول مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”، وجمعتها المشاهد الأولى بالفنان أحمد السقا، وتلعب فيفي عبده شخصية سيدة غنية، تملك بعض المحلات في نفس المنطقة التي يتواجد بها طارق لطفي وأحمد السقا، وتقوم بمساعدتهما خلال أحداث العمل.

تعافي الكاتب بشير الديك بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية، وخرج من العناية المركزة عقب احتجازه بسبب التهاب رئوى.

وعاد بشير الديك إلى منزله قبل قليل عقب أن تلقي العلاج وجلسات الأكسجين بشكل مكثف، داخل غرف العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة الخاصة.

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