السبت 23 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

نجوم الفن يقدمون العزاء لأسرة الفنان الراحل عادل الفار

عادل الفار، فيتو
عادل الفار، فيتو

استقبلت أسرة الفنان الراحل عادل الفار اليوم السبت عزاءه بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين. وحرص عدد من نجوم الفن على مساندة أسرته وتقديم واجب العزاء.

وكان من أبرز الحضور الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الذي حضر برفقة المجلس النقابي كاملا، كذلك قدم واجب العزاء لأسرة عادل الفار كل من؛ عصام كاريكا، أبو الليف، مجدي فكري، منصور هنيدي وحلمي عبد الباقي.

وتوفى الخميس الماضي الكوميديان الراحل  عادل الفار بعد صراع طويل مع المرض.

عادل الفار يعد واحدا من أشهر المونولوجستات في مصر، وقدم العديد من الألبومات، وشارك في أكثر من فيلم سينمائي.

بدأ مسيرته الفنية في الثمانينيات بالعمل بالأفراح والملاهي الليلية، ثم أكمل مسيرته الفنية بالسينما في التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ في أداء أدوار تمثيلية بالتليفزيون والسينما.

 

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