أمير رمسيس يهاجم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ما الأسباب؟

شن المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائى الدولي الأسبق، والمدير السابق لعدد من المهرجان الفنية العربية والعالمية هجوما ضاريا على إدارة الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى المتمثل فى مدير الدورة الناقد عصام زكريا.

وفي مستهل حديثه قال “رمسيس”: الحقيقة رغم خلافاتي قبل الاستقالة من مهرجان القاهرة. وبعدها واختلاف وجهات النظر بيننا التي جعلت العمل مستحيلا إلا أن حوار الزميل عصام زكريا أراه مسيئا على أكثر من مستوى، وربما كانت عصبيته جعلته يسيء لعدد كبير من الكيانات والوقائع.

أولا: حين يتحدث عن الـsold أوت والقاعات الفارغة فقد تم حل تلك المشكلة العام قبل الماضي بحساب التذاكر التي يتم عمل سكان لها وليست المباعة للوصول لعدد أدق للجمهور، وجدير بالذكر أن الجمهور كان يزيد بشكل سنوي، وما قيل عن كثافة الجمهور العام الحالي أسهل أن يقال العام الماضي كان هناك فعاليات امتلأت بالجمهور بندوات بها ٨٠٠ كرسي في مسرح النافورة الذي استبدل بالمكشوف الصغير مثلا.

متابعا حديثه: ينتهي المهرجان كل عام بالمديح لزيادة عدد الجمهور منذ أيام إدارة حفظي وإنكار عصام لجمهور القاهرة السابق والكبير لا يخلو من مغالطات. أما عن السولد أوت وخلو بعض القاعات فهي ظاهرة لم تنته هذا العام، كما ادعى خروج عدد كبير من الجمهور من القاعة بعد مرور وقت على الفيلم حسب ما كتب بعض النقاد عن هذا العام.

وأضاف المخرج أمير رمسيس: مقولة إن “فيلم الفنانة درة لم يكن يثار عليه جدل لو عرض في الجونة” هو إهانة ضمنية ومستهزئة بمهرجان الجونة وبجمهوره، كما لو كان جمهور القاهرة واعيا ومن يحضرون الأفلام من جمهور ونقاد وصحفيين في الجونة أكثر تفاهة، بينما أعتقد أن برنامج عرض الجونة والماركت الخاص به على مدى سنين يعكس أهمية مهرجان أظن أن الناقد يفترض أن يعيها، الإساءة للجونة تستوجب اعتذارات.

كذلك ربط الفيلم المغربي بدوبلاجه وليس بمستواه المشابه لأفلام الكوميديا الرخيصة التي تصنع في مخرطة مستمرة، والذي يطرح استغرابا على عرضه والاحتفاء به.. تحويل المسألة إلى أن مشكلة الفيلم أنه كان فيلما لتاركوفسكي مثلا تم دبلجته هو تحوير للمشكلة لجانب هامشي.

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