ابنة الملحن محمد رحيم تنعيه بـ كلمات مؤثرة في مقطع فيديو

نعت نجلة الملحن الشهير محمد رحيم والدها الذي غيبه الموت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بشكل مفاجئ عن عُمر ناهز الــ 45 عاما..



ونشرت نجلة رحيم مقطع فيديو لوالدها وصاحبته بنعي مؤثر وقالت: انت الجمال كله وكل حاجة حلوة يا بابا. يا أطيب واحن قلب واعظم فنان جيلك. بحبك وفخورة اني شبهك وحتة منك. انا وماس موجودين عشان نكمل تاريخك.

بابايا وروحي ونور عيني والروح اللي بعيش ليها انت وماما. انت اجمل انسان اتخلق. انا هعيش بيك طول حياتي واوعدك اني هخليك فخور بيا يا بابا. انا حتة منك وهفضل طول عمري حتة منك يا ملاك ومهما اتكلموا عنك مش هيقدرو يوصفوك.

انت الحب. انت الامان. انت الدفء وحنان قلوب البشرية. انا حاسه بيك معايا في كل لحظه. يا قمر منور حياتي يا بابا. بحبك بحبك بحبك يا حبي وقلبي انا.

وفاة محمد رحيم

وكان المطرب هيثم سعيد أعلن خبر الوفاة، مؤكدًا أنه جاء بشكل مفاجئ ومفجع، وهو ما أكده الفنان تامر حسني والمطربة إيناس عز الدين.

وقال هيثم سعيد: "البقاء والدوام لله.. توفى منذ قليل الجدع المحترم الطيب الأخ الغالي الملحن الكبير محمد رحيم برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وتابع: "اللهم اغفر له ولأبي وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آمين".

يذكر أن محمد رحيم ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979، قام بالتعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم عودوني سنة 1998 من خلال أغنية وغلاوتك وكانت أول ألحانه وعمره 19 سنة وألبوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبي ولا على باله حيث كان عمره 22 عاما.. وبعدها تعاون مع الكثير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محيي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية وآخرون.

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