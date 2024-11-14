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ثقافة وفنون

فيفي عبده تبدأ تصوير دورها في العتاولة 2 الأسبوع المقبل

فيفي عبده
فيفي عبده

تبدأ الفنانة فيفي عبده تصوير أول مشاهدها في مسلسل العتاولة 2 بداية الأسبوع المقبل، وكانت أسرة العمل قد قامت بتصوير عدد من المشاهد داخل الديكور الأساسي للعمل بمدينة الإسكندرية.

وتلعب فيفي عبده شخصية سيدة غنية، تملك بعض المحلات في نفس المنطقة التي يتواجد بها طارق لطفي وأحمد السقا وتقوم بمساعدتهم خلال أحداث العمل. 

تفاصيل مسلسل العتاولة 2 

 وتدخل الفنانة زينة التي تلعب شخصية حنة في خلافات مع زوجها الذي يلعب دوره أحمد السقا ضمن أحداث مسلسل العتاولة 2.

ويحاول طارق لطفي وزوجته التي تلعب دورها الفنانة ثراء جبيل الصلح بينهما.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى. 

 وتدور أحداث مسلسل العتاولة في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

 

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