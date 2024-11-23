تطورات إيجابية بالحالة الصحية لــ بشير الديك

تعافي الكاتب بشير الديك بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية، وخرج من العناية المركزة عقب احتجازه بسبب التهاب رئوى.

وعاد بشير الديك إلى منزله قبل قليل عقب أن تلقي العلاج وجلسات الأكسجين بشكل مكثف، داخل غرف العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة الخاصة.

وعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أحد أفلام بشير الديك المرممة، وهو فيلم “سواق الأتوبيس” ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة، بسينما فوكس مول مصر 4، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "سواق الأتوبيس" تدور أحداثه حول حسن، سائق أتوبيس نهارًا وسائق تاكسي ليلًا، يحاول إنقاذ ورشة والده التي تم تعليقها بسبب الضرائب. يطلب مساعدة شقيقاته، لكن الجشع يعميهم.

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