نقابة الموسيقيين: نتابع تحقيقات النيابة بشأن وفاة محمد رحيم (فيديو)

محمد رحيم، قال طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية إن النقابة تتابع لحظة بلحظة تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة الملحن محمد رحيم".

متابعة تحقيقات وفاة محمد رحيم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اآخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين بقناة “النهار” أن نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل يتابع عن كثب تطورات نتائج التحقيق في وفاة محمد رحيم".

وتابع إنه احتراما لمشاعر أسرته لا يجب لأي شخص أو منصة إعلامية التلميح بوجود شبهة جنائية في وفاة محمد رحيم".

شخصية محمد رحيم

ولفت إلى أن "محمد رحيم كان من أطيب الناس والجميع بكى من قلوبه على رحيله، وأن مصطفى كامل متأثر للغاية بوفاته".



واختتم:"ننتظر بيان النيابة العامة حول ملابسات التحقيق في الأنباء المنتشرة عن وجود شبهة جنائية في وفاة محمد رحيم"



نقل جثمان الملحن رحيم للطب الشرعي



وكشف مصدر أمني، أنه تم نقل جثمان الملحن محمد رحيم لمشرحة زينهم، بالقاهرة لعرضه علي الطب الشرعي وتشريح الجثمان، واستخراج الصفة التشريحية تنفيذا لقرار النيابة العامة، وسط حراسة أمنية.

وأوضح المصدر أنه تم تعيين حراسة علي الشقة ليواصل فريق المعمل الجنائي رفع البصمات للتوصل إلي أي معلومات تفيد في التحقيقات حول أسباب وفاة الملحن.

وأشار المصدر الي أنه تم نقل جثمان الملحن بعد 18 ساعة كان متحفظ خلالها علي جثمانه تحت التكييف، لحين انتهاء فريق من النيابة العامة من مناظرة الجثمان داخل شقته.

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