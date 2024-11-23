السبت 23 نوفمبر 2024
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حوادث

بعد 18 ساعة تحت التكييف، وصول جثمان الملحن محمد رحيم للطب الشرعي

وصول جثمان الملحن
وصول جثمان الملحن رحيم للطب الشرعي،فيتو

كشف مصدر أمني، أنه تم نقل جثمان الملحن محمد رحيم لمشرحة زينهم، بالقاهرة لعرضه علي الطب الشرعي وتشريح الجثمان، واستخراج الصفة التشريحية تنفيذا لقرار النيابة العامة، وسط حراسة أمنية.

 

نقل جثمان الملحن رحيم للطب الشرعي 

 

وأوضح المصدر أنه تم تعيين حراسة علي الشقة ليواصل فريق المعمل الجنائي رفع البصمات للتوصل إلي أي معلومات تفيد في التحقيقات حول أسباب وفاة الملحن.

وأشار المصدر الي أنه تم نقل جثمان الملحن بعد 18 ساعة كان متحفظ خلالها علي جثمانه تحت التكييف، لحين انتهاء فريق من النيابة العامة من مناظرة الجثمان داخل شقته. 

شبهة جنائية في وفاة محمد رحيم

وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، مفاده تلقيه بلاغ من شقيق الملحن المتوفى محمد رحيم، بالاشتباه في وفاته جنائيًا.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة. 

ورحل الملحن محمد رحيم عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 45 عامًا، بعد أزمات صحية عدة، تاركًا خلفه إرثًا موسيقيًا ثريًا.

وكان رحيم خلال الأشهر الأخيرة قد تعرض لوعكة صحية، أصيب على إثرها بذبحة صدرية ونقل إلى إثرها إلى أحد المستشفيات، وأجرى عملية قسطرة في القلب.

 

من هو محمد رحيم وبداية انطلاقه؟

ومحمد رحيم، هو ملحن ومغني مصري ولد في 9 ديسمبر عام 1979، وبدأ مسيرته الفنية بالتعاون مع الفنان حميد الشاعري، والفنان عمرو دياب في ألبوم “عودوني” عام 1998 من خلال أغنية "وغلاوتك".

وانطلق محمد رحيم، في مسيرته الفنية وعمره لم يكن يتجاوز التاسعة عشر، حيث فتحت تلك الأغنية الأبواب أمامه ليصبح واحدًا من أبرز الأسماء بين ملحني جيله.

 

 

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لمصلحة الطب الشرعي الصفة التشريحية الملحن محمد رحيم جثمان الملحن رحيم للطب الشرعي

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