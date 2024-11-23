السبت 23 نوفمبر 2024
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حوادث

إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوي

إصابة 7 أشخاص فى
إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة

أصيب 7 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق إسكندرية الصحراوي، اليوم السبت، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى 

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين الى على طريق إسكندرية الصحراوى، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 23 بطريق الإسكندرية الصحراوى أمام المدينة الجامعية اتجاه القاهرة، نتيجة  اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

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وأسفر الحادث عن إصابة 7 مواطنين، تم نقل 4 منهم إلى مستشفى العامرية العام، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، وأخطرت مديرية أمن الإسكندرية بالواقعة لتولى شئونها.

 

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غرفة عمليات المرور حادث انقلاب سيارة ميكروباص طريق اسكندرية الصحراوى

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