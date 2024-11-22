السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

مسؤول أمريكي: قراصنة صينيون يستعدون لهجمات تخريبية محتملة لشبكات تكنولوجيا المعلومات

قراصنة، فيتو
قراصنة، فيتو

قال مسؤول أمريكي بارز في مجال  الأمن الإلكتروني، اليوم الجمعة، إن قراصنة صينيين يتخذون مواطئ قدم في بنية تحتية حساسة لشبكات تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة، استعدادًا لاحتمال وقوع صدام محتمل مع واشنطن.

وصرح المدير التنفيذي للقيادة السيبرانية الأمريكية، مورجان أدامسكي، بأن هذه العمليات تهدف إلى توفير ميزة إستراتيجية للصين في حال اندلاع صراع كبير مع  الولايات المتحدة.

وأكد مسؤولون أن القراصنة المرتبطين بالصين قد اخترقوا أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ونفذوا إجراءات للتحضير لهجمات تخريبية محتملة.

حملة تجسس إلكتروني تُعرف باسم سالت تايفون

وكشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أن حملة تجسس إلكتروني تُعرف باسم "سالت تايفون" تضمنت سرقة بيانات حساسة مثل سجلات المكالمات، واختراق اتصالات مسؤولين كبار، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحملات الرئاسية الأمريكية، إلى جانب معلومات أمنية تخص تطبيق القانون.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية أنهما يعملان على تقديم دعم فني ومعلوماتي للأهداف المحتملة لهذه الهجمات.

وأضاف أدامسكي أن  أطلقت عمليات هجومية ودفاعية منسقة عالميًا بهدف تعطيل وإضعاف النشاطات الإلكترونية لجمهورية الصين الشعبية.

من جهتها، تنفي مرارًا تنفيذ أي عمليات إلكترونية تستهدف الولايات المتحدة، ولم يصدر تعليق من السفارة الصينية في واشنطن حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السفارة الصينية الصين الولايات المتحدة جمهورية الصين قراصنة صينيين مكتب التحقيقات الفيدرالي

مواد متعلقة

الصين والبرازيل تقرران رفع مستوى العلاقات بين البلدين

بعد الفيتو الأمريكى، الجهاد الإسلامي تتهم واشنطن بإدارة حرب الإبادة فى غزة

الصين تدعو لحل أزمة الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية بالتشاور والحوار

واشنطن تفرض عقوبات على منظمة استيطانية إسرائيلية بالضفة الغربية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة (آخر تحديث)

الإعلاميون يرفضون حضور المؤتمر الصحفي لـ كولر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 (تحديث لحظي)

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

حبس نجل زوجة الشيف الشربيني في واقعة دهس عامل دليفري بالشيخ زايد

إخلاء سبيل الشيف الشربيني بكفالة 20 ألف جنيه في واقعة دهس عامل الدليفري

وفاة شقيقة الشيخ صالح كامل

فان ديرك يسجل هدف التعادل للاتحاد أمام الأهلي

منوعات

المزيد

مسؤول أمريكي: قراصنة صينيون يستعدون لهجمات تخريبية محتملة لشبكات تكنولوجيا المعلومات

مصرع مسنة في حادث مأساوي بتركيا

امرأة تكسر احتكار الذكور لمهنة تصليح الساعات في العراق

كولا التمر، السعودية تطلق مشروبا جديدا من ثمار النخيل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 22/11/2024

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة 22/11/2024

يبدأ من 28 جنيها، سعر الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الجمعة

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 22/11/2024

المزيد

انفوجراف

براتب 54 ألف جنيه.. وظائف وزارة العمل بالإمارات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

أسباب الثبات على الحق وأهم وسائله

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

المزيد
الجريدة الرسمية