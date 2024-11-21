عقوبات أمريكية تستهدف 50 مصرفا روسيا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على بنك جازبروم الروسي.

عقوبات أمريكية على البنوك الروسية

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها أن واشنطن فرضت عقوبات على نحو 50 مصرفا روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وتصاعدت وتيرة الحرب الروسية الأوكرانية خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعدما سمحت الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.

واستخدمت أوكرانيا صواريخ ستورم شادو بعيدة المدى في ضرب العمق الروسي، وهو دفع موسكو إلى تنفيذ هجوم لأول مرة على كيف بصاروخ عابر للقارات قادر على تدمير مدن.

وفي السياق ذاته قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة تجمع الأموال لمواصلة حرب أوكرانيا خلال 2025 قبل تنصيب دونالد ترامب.

القوات الإستراتيجية للردع النووي في أمريكا

وفي سياق متصل، أعلن الأدميرال توماس بيوكانن، ممثل القيادة الإستراتيجية بوزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، أن القوات الإستراتيجية للردع النووي في الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى.

وقال بيوكانن خلال كلمة ألقاها في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن: «القوات في حالة استعداد لتنفيذ أوامر القادة.. الغواصات تواصل عملياتها في البحر، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات تبقى في حالة جاهزية، والطائرات القاذفة تواصل أعمال الصيانة التقنية. لذلك، فإن القوات النووية جاهزة».

وأضاف أن القوات النووية مستعدة أيضًا للتعامل مع انتقال السلطة في الولايات المتحدة عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح بيوكانن أنه من هذا المنظور، تظل القيادة الإستراتيجية مستعدة للعمل مع القادة الجدد ومن سيتم تعيينهم في وزارة الدفاع لضمان وجود رقابة مدنية على الجيش.

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