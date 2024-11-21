الخميس 21 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

أوكرانيا: روسيا أطلقت صاروخًا عابرًا للقارات على أراضينا

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، أن روسيا أطلقت صاروخًا عابرًا للقارات دون رأس نووية علي أراضيها.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة تجمع الأموال لمواصلة حرب أوكرانيا خلال 2025 قبل تنصيب دونالد ترامب.

 

القوات الإستراتيجية للردع النووي في أمريكا

في سياق متصل، أعلن الأدميرال توماس بيوكانن، ممثل القيادة الإستراتيجية بوزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، أن القوات الإستراتيجية للردع النووي في الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى.

وقال بيوكانن خلال كلمة ألقاها في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن: «القوات في حالة استعداد لتنفيذ أوامر القادة.. الغواصات تواصل عملياتها في البحر، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات تبقى في حالة جاهزية، والطائرات القاذفة تواصل أعمال الصيانة التقنية. لذلك، فإن القوات النووية جاهزة».

وأضاف أن القوات النووية مستعدة أيضًا للتعامل مع انتقال السلطة في الولايات المتحدة عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح بيوكانن قائلًا: «من هذا المنظور، تظل القيادة الإستراتيجية مستعدة للعمل مع القادة الجدد ومن سيتم تعيينهم في وزارة الدفاع لضمان وجود رقابة مدنية على الجيش».

 

بوتين يوقع الصيغة المحدثة من تعديلات العقيدة النووية الروسية

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع يوم الثلاثاء، مرسومًا بالموافقة على عقيدة نووية روسية محدثة، وهو الإجراء الذي اعتبره مراقبون ردًّا على صدور قرار أمريكي يسمح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى.

ووقع الرئيس الروسي بوتين، الصيغة المحدثة لتعديلات العقيدة النووية، التي تحدد أساسيات سياسة روسيا في مجال الردع النووي.

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