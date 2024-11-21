الخميس 21 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

قناع طبيعي يخلصك من الهالات السوداء فى وقت قياسي

الهالات السوداء
الهالات السوداء

 الهالات السوداء من المشكلات التى تعانى منها العديد من الفتيات لأسباب عديدة أبرزها السهر والتوتر والإصابة بأنيميا فقر الدم.

وعلاج الهالات السوداء أمر ضرورى، حيث يجب أولا علاج السبب ثم التخلص من الهالات السوداء على البشرة، وذلك للحفاظ على جمال ونضارة البشرة.

 

قناع طبيعي يخلصك من الهالات السوداء 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي يخلصك من الهالات السوداء.

المكونات:-

2 قطرات من زيت اللوز الحلو

2 قطرات من زيت الورد

نصف ملعقة صغيرة من الماء البارد

 

طريقة التحضير:

  • امزجي زيت اللوز الحلو مع زيت الورد في وعاء صغير.
  • أضيفي قطرات من الماء البارد إلى الخليط، واخلطي المكونات جيدًا.
  • بإستخدام أطراف أصابعك، ضعي المزيج برفق حول منطقة العينين، مع تجنب ملامسة العين نفسها.
  • دلكي بلطف لمدة 1-2 دقيقة باستخدام حركة دائرية.
  • اتركي المزيج على بشرتك لمدة 10-15 دقيقة، ثم امسحيه بلطف باستخدام قطعة قماش مبللة بماء بارد.
  • يُفضل تطبيق هذه الوصفة مساءً قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.
  • يمكن تكرار هذه الوصفة يوميًا للحصول على نتائج ملحوظة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
الهالات السوداء 
الهالات السوداء 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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قناع زيت اللوز لجمال بشرتك وشبابها وحمايتها من التجاعيد

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وصفة طبيعية لبشرة ناعمة مثل بشرة الأطفال

 

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