قناع زيت اللوز لجمال بشرتك وشبابها وحمايتها من التجاعيد

جمال البشرة فى نضارتها وشبابها لذا تحرص الفتيات كثيرا على العناية بالبشرة حفاظا على جمالها ونضارتها مايزيد من جمالهن.

والعناية بالبشرة تكون من خلال استخدام المكونات الطبيعية والزيوت أيضا المناسبة للبشرة ما يعزز من جمالها.

قناع زيت اللوز لجمال ونضارة البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع زيت اللوز لجمال ونضارة البشرة وشبابها وحمايتها من التجاعيد.

المكونات:-

2 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو

1 ملعقة صغيرة من العسل (اختياري، لترطيب إضافي)

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري، لتفتيح البشرة)

طريقة التحضير:

امزجى زيت اللوز مع العسل وماء الورد جيدًا حتى تحصلى على خليط متجانس.

نظفى وجهك جيدًا ثم جففيه بلطف.

ضعى القناع على وجهك بحركات دائرية ناعمة، مع التركيز على المناطق الجافة أو التي تحتاج إلى عناية إضافية.

اتركى القناع لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفى وجهك بالماء الفاتر وامسحيه بلطف.

يمكنك استخدام هذا القناع مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

للحصول على أفضل النتائج، يفضل استخدام زيت اللوز الحلو (100% طبيعي) لأنه يعد الأكثر نقاءً وأمانًا للبشرة.

يُستحسن إجراء اختبار حساسية صغير على جزء من البشرة قبل استخدام القناع بشكل كامل للتأكد من عدم وجود أي تفاعلات جلدية.

نضارة البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.