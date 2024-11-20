حب الشباب من المشكلات التي تعاني منها العديد من الفتيات وللاسف تؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبي كما تترك بقع ونتؤات بالبشرة ما يزعج الفتيات كثيرًا.

وحب الشباب يظهر عادة بالبشرة الدهنية لأسباب عديدة منها الأسباب المعروفة وهي تراكم الدهون على مسام البشرة والأسباب الداخلية التى تتعلق بنوعية الطعام والإكثار من تناول الدهون والحلوى والمقليات.

قناع الموز والكركم يخلصك من حب الشباب

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الموز والكركم للتخلص من حب الشباب.

المكونات:-

نصف ثمرة موز

ربع ملعقة صغيرة كركم

رشة صودا الخبز

طريقة التحضير:

نحضر بولة عميقة ونضع بها الموز ونهرسه جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

نضيف الكركم وصودا الخبز ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.

نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتان أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

حب الشباب

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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