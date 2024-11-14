أسهل طريقة تخلصك من البقع الداكنة بالبشرة، تعرفى عليها

البقع الداكنة بالبشرة من المشكلات التى تعانى منها العديد من الفتيات وللأسف تؤثر بشكل سلبي على مظهر ونضارة البشرة مايدفعهن لاستخدام مستحضرات التجميل لإخفائها.

وتحرص بعض الفتيات على التخلص من هذه البقع من خلال الوصفات الطبيعية بدلا من جلسات التنظيف الكيميائية التى يمكن أن تضر بالبشرة.

وصفة سهلة وسريعة للتخلص من البقع الداكنة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة سهلة وسريعة للتخلص من البقع الداكنة.

المكونات:-

عصير نصف ليمونة طازج

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

طريقة التحضير:

اخلطى عصير الليمون مع العسل في وعاء صغير حتى تتجانس المكونات.

استخدمي قطنة أو أصابعك لتطبيق الخليط على البقع الداكنة في بشرتك.

اتركى الخليط على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفى وجهك بالماء الفاتر.

والليمون يحتوي على فيتامين C وحمض الستريك الذي يعمل كمقشر طبيعي للبشرة ويساعد على تفتيح البقع الداكنة بفضل خصائصه المبيضة.

أما العسل يمتلك خصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا، مما يساعد في تهدئة البشرة وتغذيتها بعد التقشير.

يجب أن تتجنبى استخدام هذه الوصفة إذا كانت بشرتك حساسة أو إذا كنتِ معرضة لتهيج من الليمون.

يفضل تطبيق الوصفة في المساء لتجنب تعرض البشرة للشمس مباشرة بعد استخدامها، لأن الليمون قد يزيد من حساسية البشرة للشمس.

استخدمي هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.

البقع الداكنة بالبشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.