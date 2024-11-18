نضارة البشرة جزء كبير من جمالها، لذا تحرص الفتيات كثيرا على الحفاظ على نضارة البشرة حفاظًا على جمالهن وجاذبيتهن.

ونضارة البشرة لا تتحقق بدون التغذية السليمة وشرب الماء الوفير والنوم المنتظم وتطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذى البشرة وتحافظ على جمالها.

قناع الخيار والجليسرين لبشرة صافية

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الخيار والجليسرين لبشرة صافية وأكثر نضارة وحيوية.

المكونات:-

نصف حبة خيار طازجة.

ملعقة صغيرة من الجليسرين.

طريقة التحضير:

قومي بهرس الخيار جيدًا باستخدام شوكة أو محضر الطعام حتى تحصلي على معجون ناعم.

أضيفي ملعقة صغيرة من الجليسرين إلى معجون الخيار وامزجي المكونات جيدًا حتى تصبح خليط متجانس.

نظفي وجهك جيدًا ثم ضعي القناع على وجهك باستخدام أصابعك أو فرشاة.

اتركي القناع على وجهك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

استخدمي هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة أكثر نقاءً وحيوية.

يفضل تجنب التعرض لأشعة الشمس مباشرة بعد استخدام القناع، حيث يمكن أن يكون الجلد أكثر حساسية.

تأكدي من أن الجليسرين الذي تستخدمينه هو الجليسرين النباتي والطبي لضمان الجودة.

نضارة البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.