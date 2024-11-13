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صحة ومرأة

قناع طبيعي لسنفرة البشرة وتعزيز نضارتها وجمالها

سنفرة البشرة، فيتو
سنفرة البشرة، فيتو

سنفرة البشرة من خطوات العناية بالبشرة المهمة التي يجب المواظبة عليها أسبوعيًّا لتنظيف مسام البشرة وحمايتها من الحبوب والبثور والحفاظ على نضارتها.

وسنفرة البشرة تتم بأكثر من طريقة منها طرق كيميائية تتم من خلال مراكز التحميل وأخرى طبيعية تتم بالمنزل والتي تفضلها الفتيات.

 

قناع طبيعي لسنفرة البشرة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لسنفرة البشرة وتعزيز نضارتها وجمالها.

المكونات:

ملعقة سكر بني

ملعقة عسل نحل 

نصف ملعقة زيت جوز الهند 

قطرات من عصير الليمون للبشرة غير الحساسة

الطريقة:

  • في وعاء صغير، امزجي ملعقة كبيرة من السكر البني مع ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.
  • أضيفي نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند واخلطي جيدًا حتى تحصلي على خليط متماسك.
  • إذا كانت بشرتك غير حساسة، يمكنك إضافة بضع قطرات من عصير الليمون لإضفاء فوائد تفتيح البشرة.
  • ضعي القناع على بشرتك النظيفة بلطف، مع تجنب منطقة العينين.
  • دلكي القناع بحركات دائرية خفيفة لمدة 2-3 دقائق لتقشير البشرة.
  • اتركيه لمدة 5-10 دقائق على البشرة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.
  • يساعد السكر في إزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد البشرة.
  • بينما العسل وزيت جوز الهند يوفران الترطيب العميق للبشرة الجافة.
  • وعصير الليمون يحتوي على فيتامين C الذي يساعد في توحيد لون البشرة وتفتيح البقع الداكنة.
  • القناع يعزز من إشراقة البشرة ويمنحها مظهر ناعم ومشرق.
  • يفضل استخدام هذا القناع 1-2 مرات في الأسبوع.
  • إذا كانت بشرتك حساسة، جربي القناع بدون عصير الليمون أو قللي الكمية المستخدمة.
  • بعد استخدام القناع، تأكدي من تطبيق مرطب للبشرة للحفاظ على الترطيب.
  • باتباع هذا القناع الطبيعي، يمكنك تعزيز نضارة بشرتك بطرق آمنة وطبيعية، وستلاحظين تحسنًا ملحوظًا في ملمس البشرة ومظهرها بشكل عام.
سنفرة البشرة 
سنفرة البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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