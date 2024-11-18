قناع طبيعي يخلصك من حب الشباب ويعيد جمال البشرة

حب الشباب من المشكلات التى تعانى منها الفتيات كثيرا لأسباب عديدة وعادة تصاب بها الفتيات من أصحاب البشرة الدهنية.

وحب الشباب يمكن علاجه والتخلص من آثاره ولكن هذا يحتاج وقت طويل، وتواظب عليه الفتيات للحصول على بشرة صافية وأكثر نضارة.

قناع طبيعي يخلصك من حب الشباب

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي يخلصك من حب الشباب.

المكونات:-

2 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

1 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي العسل والقرفة جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخليط على الأماكن التي يظهر فيها حب الشباب (يمكنك وضعه على الوجه بالكامل أو على المناطق المتأثرة فقط).

اتركي القناع على وجهك لمدة 10-15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر بعد ذلك.

تجنب استخدام القناع إذا كانت بشرتك حساسة أو إذا كنت تعاني من تهيج الجلد.

لا تستخدمي القناع على البشرة المتضررة بشدة أو المصابة بجروح مفتوحة.

احرص على الحفاظ على نظافة بشرتك في باقي الأوقات باستخدام غسولات طبيعية.

بإتباع هذه الخطوات، يمكنك المساعدة في تقليل حب الشباب بشكل طبيعي وآمن.

حب الشباب

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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