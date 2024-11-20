أخبار الفن اليوم، حقيقة سرقة حفيدة أم كلثوم، تطورات الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك، رأى صادم من محمود حميدة في منع عرض الملح،سميرة احمد تفتح قلبها لفيتو في عيد ميلادها

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء عددا من الأحداث المهمة والتى جاءت كالآتي:

هي ليست بفنانة عادية، إنها أميرة في عابدين، وامرأة من زمن الحب، والشيماء والجبل الراسخ في صخرة الحب وحديث المدينة وأم العروسة واَمال الزهور الفاتنة.



إنها الفنانة القديرة سميرة أحمد الباحثة دومًا عن تقديم القيمة الفنية، يتشوق الجمهور بشغف دائما لفنها وطلتها على الشاشة الصغيرة، إلا أنها تأبى الظهور على الساحة الفنية منذ مسلسل “ماما في القسم” رفضا للمشاركة في الفن الغث الذي يملأ الشاشات خلال السنوات الأخيرة.

كشفت السيدة بثينة محمد حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم حقيقة سرقة قلادة من الذهب أهدتها لها جدتها أم كلثوم، حيث قالت: "ابنى كان بيمر بأزمة مالية كبير، واستلفت المبلغ من أحد الأقرباء، وكان 50 ألف جنيه.



وتركت عنده شنطة جدتى وبها بعض أشياء خاصة بي، ومن بينها القلادة الذهبية التي أهدتنى بها جدتى".



سرقة حفيدة أم كلثوم



وتابعت:" بعد فترة ذهبت كى أرد المبلغ الذى أخذته كسلفة من هذا الشخص، ولكنه رفض إعطائي الشنطة وما بها، ومن بينهم القلادة الذهب، وطلب منى 500 الف جنيه كي أحصل عليها، وتفاوضت معه لكنه مصر على نفس المبلغ، ولا أعرف ماذا أفعل معه.

تحيي الفنانة شيرين عبدالوهاب أحد الحفلات الغنائية نهاية نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر الحفل قريبًا، ويقام حفل شيرين بجانب فعالية "رود راش" السنوية التي تعود بدورتها الـ 13 في مدينة الكويت لرياضة المحركات (KMT).



خامس أفلامه في هوليوود، محمد كريم ينتظر عرض The Gunslingers

ينتظر الفنان محمد كريم عرض فيلم The Gunslingers الجديد، وهو خامس بطولة له في هوليوود.



الفيلم يشارك فيه النجوم ستيفن دورف ونيكولاس كيدج وهو العمل الذي قام بتأليفه وإخراجه بريان سكيبا.



شخصية محمد في فيلم The Gunslingers

يلعب محمد كريم دور "Hoodoo"، وهو CowBoy لا يخاف الموت ويقاتل للدفاع باستماتة عن مدينته وإنقاذ حياته وحياة أصدقائه، ويظهر بطبيعة حادة وهو يرتدي قبعة رعاة البقر وبدلة ويقف بجوار ملوك هوليوود - كيج ودورف وهيذر جراهام.

يعاني السيناريست بشير الديك من التهاب رئوي حاد، أدى إلى حجزه بالعناية المركزة، لتلقى العلاج، وكان قد نقل لأحد المستشفيات الخاصة، منذ ما يقرب من 3 أيام بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.



وأعلن المؤلف أيمن سلامة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي خبر مرضه، وكتب:"الكاتب الكبير بشير الديك رئيس جمعية مؤلفي الدراما، والذي شاهد له ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي اليوم فيلمه العظيم سواق الأتوبيس يرقد في العناية المركزة.. الرجاء الدعاء له بالشفاء".

أعرب الفنان محمود حميدة عن استغرابه من إلغاء تصريح عرض فيلم “الملحد” رغم حصوله على جميع التراخيص اللازمة قبل تصويره على حد قوله.



وقال حميدة في تصريخ خاص لـ"فيتو" على هامش حضوره فعاليات النسخة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: “ما يتعرض له فيلم الملحد لا مبرر له بالنسبة لي، فقد أجازه الأزهر الشريف، ومنحته الهيئة المصرية للمصنفات الفنية موافقتها منذ شهر يناير الماضي، وقرار إلغاء أو سحب تصريح عرضه عقب حصولنا على تلك الموافقات شيء يدعو للسخرية ويشير إلى خلل المنظومة بشكل مبالغ فيه”.

أشاد الفنان أحمد عز بمبادرة المخرجة ساندرا نشأت بالتعاون مع قناة مدرستنا " 5 seconds".



أشاد الفنان أحمد عز بمبادرة المخرجة ساندرا نشأت بالتعاون مع قناة مدرستنا " 5 seconds".

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