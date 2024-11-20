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ثقافة وفنون

رأي صادم من محمود حميدة في منع عرض فيلم الملحد

محمود حميدة، فيتو
محمود حميدة، فيتو

أعرب الفنان محمود حميدة عن استغرابه من إلغاء تصريح عرض فيلم “الملحد” رغم حصوله على جميع التراخيص اللازمة قبل تصويره على حد قوله.

وقال حميدة في تصريخ خاص لـ"فيتو" على هامش حضوره فعاليات النسخة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: “ما يتعرض له فيلم الملحد لا مبرر له بالنسبة لي، فقد أجازه الأزهر الشريف، ومنحته الهيئة المصرية للمصنفات الفنية موافقتها منذ شهر يناير الماضي، وقرار إلغاء أو سحب تصريح عرضه عقب حصولنا على تلك الموافقات شيء يدعو للسخرية ويشير إلى خلل المنظومة بشكل مبالغ فيه”.

وفي وقت سابق..أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء الترخيص الممنوح لعرض فيلم «الملحد» في دور السينما، في خطوة قد تمهد لوقف عرضه في جميع أنحاء مصر.

فيلم الملحد من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وبطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وعدد كبير من الفنانين وإنتاج أحمد السبكي.

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محمود حميدة حميدة أبطال فيلم الملحد

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